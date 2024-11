Vártuk is, meg nem is, de egy biztos, az előrejelzések ezúttal pedig bejöttek: november 22-én hóra ébredtünk. A havazás Hajdú-Biharban is kisebb-nagyobb fennakadásokat hozott ezen a reggelen, s nem feltétlenül értékelte már szépnek az az autós, aki a dugóban ücsörgött. Ha a hó okozta bosszúságot félretesszük, be kell vallani, azért megvan a szépsége a fehérbe borult tájnak.

Havazás Hajdú-Biharban: a Nagyerdő is fehérbe öltözött

Forrás: Molnár Péter

Fotóriporterünk a debreceni Nagyerdőn örökítette meg, milyen a hólepte erdő. Gyerekek hóembert építettek, a kutyák boldogan szaladgáltak a friss hóban, de beszéljenek inkább a képek: