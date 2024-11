Időjárás 2 perce

Ennél szebb időt nem is kívánhatnánk a hétvégére

Bár most nem a gazdag kültéri programok időszakát éljük, a téli tájban gyönyörködve ilyenkor is értékes időt tudunk eltölteni a szabadban. A mínuszok még éppen csak állandósulnak Debrecenben és környékén, így helyenként a lehullott hó egy része is velünk maradhat még.

A többórás napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan (főleg a középső tájakon) alakul ki hózápor. Az Északi-középhegység térségében maradhatnak tartósan ködös, borús tájak. Az ÉNy-i szél erős lesz a déli órákig. Később DNy-ira fordul a légmozgás. Reggel -10, 0, délután 0, +6 fok lesz – olvasható a köpönyeg.hu országos előrejelzésében. Már az első hó is leesett Debrecenben – ennél szebb időt nem is kívánhatnánk a hétvégére

Forrás: Illusztráció / Napló-archív Debrecenben és környékén a hőmérséklet -3 és 0 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán már egyáltalán nem kell tartanunk. Orvosmeteorológia Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.