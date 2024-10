Hűvös, de szerencsére tiszta idővel kezdődött a szerda reggel Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint még ma is marad a napokban már megszokott kellemes időjárás, több órára kisüt majd a nap, ráadásul fázni sem fogunk, ugyanis a hőmérséklet egészen 17 fokig emelkedhet. Éjszaka is marad az enyhe idő, a minimumok 10 fok körül alakulnak majd. Eső nem várható, a szél is mérsékelt marad.

Az időjárás ma is tökéletes egy nagyobb sétához

Forrás: Haon-archív

Az országos előrejelzés szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan napos, rétegfelhős időre számíthatunk. Esetleg néhol alakul ki szitálás. 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A napos tájakon kellemes kiránduló idő lesz.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.