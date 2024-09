Felsők és kabátok váltották fel a napszemüvegeket és a papucsokat Debrecenben is keddre: megérkezett ugyanis a hidegfront, amely mintegy 10 fokos lehűlést és némi csapadékot hozott magával. Visszafordíthatatlanul itt van tehát az ősz, ez szépen látszik a Nagyerdőn is, ahol egyre csak sárgulnak és potyognak a fák levelei, van, ahol szinte hézagmentes, ropogós szőnyeggé álltak össze a gyepen. Annyira azért nem csípős még az idő, hogy ne lehessen egy jót sétálni vagy futni arrafelé, és mint fotóriporterünk délelőtti képein is látható, többen is hasonlóan gondolkodtak. És a te kedved meghozzák a lenti fotók egy kis délutáni sétához?