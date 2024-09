Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hétfőn eléri - sok helyen már el is érte - Magyarországot egy hidegfront, amely jelentős lehűlést és kiadós csapadékot hozhat. Az ország legnagyobb részén ma már alig közelítette meg a 20 Celsius-fokot a hőmérséklet, és hamarosan Hajdú-Biharban is jelentősen visszaesnek a maximumok, már-már őszi idő ígérkezik. A HungaroMet előrejelzése szerint a fölöttünk vonuló frontális csapadékzónából több helyen is jelentős mennyiségű eső gyűlhet össze. Kedd délelőttig, délig elsősorban az ország nyugati kétharmadán területi átlagban is átlagban is elérheti, meghaladhatja a 20 mm-t a lehulló csapadék mennyisége (helyenként akár 30 mm-t meghaladó is összegyűlhet).

Az esti órákban ígérkezik a legtöbb eső, lehűlés is várható

Forrás: met.hu

Hajdú-Biharban is megváltást jelentene egy kiadós eső, már csak a kialakult aszályhelyzet miatt is, de erre a hétfő délutáni állapotok alapján még várnunk kell. A HungaroMet csapadékintenzitást mutató radarképe így nézett ki 16.40-kor, és bár a vármegye fölött látni foltokat, ezek a gyenge/nagyon gyenge tartományba tartoznak. Ami biztos, hogy Hajdú-Biharra nem adtak ki sem eső, sem pedig zivatar vagy felhőszakadás miatti figyelmeztetést hétfőre és keddre, így továbbra is kíváncsian várjuk, hogy megérkezik-e a megváltást hozó bő csapadék, és ha igen, mikor.

A lehűlés után ismét jöhet némi felmelegedés

Az előrejelzés szerint a következő napokban ugyan lehetnek még 25°C fok körüli értékek, de szombatra már ismét jóval hűvösebb időt jeleznek előre. Csapadék a szerdai nap kivételével bármikor lehet, így érdemes esernyővel elindulni otthonról.