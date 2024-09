Hiába írunk már szeptembert, tovább tombol a hőség az országban, újabb és újabb melegrekordok dőlnek meg. A legutóbbi éppen szeptember 3-án, ráadásul pont Hajdú-Biharban, azon belül is Körösszakálon, ahol a HungaroMet Nonprofit Zrt. közleménye szerint 36,5°C-ot mértek.

Szeptember 3-án megdőlt a melegrekord, több településen is 36°C fölötti hőmérsékletet mértek

Forrás: met.hu

Nem ez az első melegrekord a településen

A település neve ismerősen csenghet, de nem csak a helyi vonatkozása miatt, hanem amiatt is, mert az idén már nem egyszer került szóba akkor, ha melegrekordokról volt szó. Júliusban ugyanis négy egymást követő napon keresztül mérték a legmagasabb hőmérsékletet a kis faluban, igaz, akkor 40°C fölötti maximumok voltak. Ekkor fel is kerestük Körösszakált, mert kíváncsiak voltunk rá, a helyiek hogy viselik a perzselő forróságot. Nem meglepő módon nehéz volt számukra is, pedig a környéken nem ritka az ekkora hőség. Valószínű, most sem repestek az örömtől, de teljesen érthető, a szeptemberi kánikula alapból is megviseli az embereket, hát még akkor, ha egész nyáron nem volt értékelhető lehűlés.