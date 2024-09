A nyári hónapokban állandósult forróság alatt nem egyszer 40 fok fölé is kúszott a hőmérő higanyszála, így a hőségtől szenvedve nem is csoda, ha úgy éreztük, hogy egyszerűen megállt az idő, ennek bizony sosem lesz vége. Az ősz beköszöntével ugyan némileg enyhülni látszott már az idő, azonban mire észrevettük, jóformán szeptember derekához értünk. Másfél hét után ugyan megérkezett a várva várt lehűlés, így viszont a jelentős hőingadozások miatt reggelente most már változó sűrűségű köddel is küzdhetünk, ami az utakon és az autópályákon is borsot törhet a reggeli csúcsban munkába igyekvő sofőrök orra alá.

Az M35-ös autópálya lehajtójánál is jól látszott, sűrű köd borult a tájra

Forrás: Kiss Annamarie