Nyugodt, napos idővel köszöntött be Debrecenbe és Hajdú-Biharba a hét utolsó munkanapja. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hűvös reggelt követően fokozatosan melegszik majd az idő, a legmelegebb órákban 24 fok is lehet. Éjszaka 9 fokig süllyedhet. Csapadék nem várható, a szél is mérsékelt marad.

A nap nagy részében elfelejthetjük a hűvös időt

Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lesz az égen. Nem várható eső. Az északkeleti, keleti szél megélénkül. Kellemes 20-26 fokos kora őszi meleg valószínű.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.