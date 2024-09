Úgy tűnik, ez a hétvége hozza el a nyár végét is, ugyanis szombattól erőteljes lehűlés kezdődik, ráadásul eső is érkezik Debrecenbe, valamint Hajdú-Biharba is. A nap első felében még változóan felhős lesz az idő, később azonban egyre nagyobb területen várható eső, zápor, de még zivatarok is előfordulhatnak. Utóbbit támasztja alá a HungaroMet első fokú figyelmeztető előrejelzése is. A hőmérséklet 24 fokig emelkedhet, éjszakára azonban 12 fokig hűlhet a levegő.

Az eső miatt több helyen lesz majd szükség az esernyőkre

Forrás: MW-archív

A HungaroMet orvosmeteorológiája szerint az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.