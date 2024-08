Már a hosszú hétvége előtt is állandósult a hőség Hajdú-Biharban, a kánikulával ezúttal is a strandolni vágyók jártak a legjobban. A napi hőmérséklet Debrecenben is egészen 34 fokig kúszott ma, az enyhülésre ismét a késő délutáni órákig kellett várni. Az érvényben lévő hőségriasztás mellett azonban más miatt is fájhat még a fejünk, a met.hu zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet Hajdú-Bihar vámegye teljes területén.

A radarképet elnézve a helyzet ezúttal sem mondható rózsásnak, felhőszakadás és vihar is kinéz még ma Hajdú-Biharnak

Forrás: met.hu

Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat

– figyelmeztet a met.hu.

Megérkeztek az első felvételek

A vármegyehatárt átlépő viharról már fel is kerültek az első felvételek, a ViharVonal Viharvadász Csapat Facebook-csoportjában Kokad és Monostorpályi településekről is heves esőzésről számoltak be.