Gyors, intenzív esőt kapott Debrecen

Ahogy az az alábbi fotón és videón is látszik, az Újkertre már le is csapott a vihar. Közben sorra érkeznek az olvasói jelzések más településekről is.

A látótávolság is minimálisra csökkent a sűrű esőtől

Forrás: olvasói felvétel

A vihar nagyobb része kicsivel napnyugta előtt el is hagyta Hajdúböszörményt, néhány tíz perc leforgása alatt mindössze emlékfoszlányok maradtak csak a villámlásból és mennydörgésből. Ezután viszont a lenyugvó nap lágy sugarai között egy igazán különleges színvilág tárult azok szemei elé, akik a mindennapi dolgokban is képesek meglátni a szépet.