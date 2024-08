A hétfő esti záporok, zivatarok lehűtötték az időt, így még kedd reggel is igen hűvös volt. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nap folyamán már melegszik a levegő, de kellemes 25-26 fok várható, míg hajnalban 13 fokig süllyedhet a hőmérséklet. Ez a kellemes idő azonban nem tart sokáig, ugyanis szerdától erőteljes melegedés várható, egyre több helyen lesznek 30 fok fölötti maximumok lesznek. Csapadék nem várható, a szél is mérsékelt lesz.

Az országos előrejelzés ragyogó napsütésre számíthatunk, keleten gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél néha megélénkül. 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.