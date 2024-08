Napos, meleg idővel kezdődött az ünnep Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, és a folytatás is hasonlónak ígérkezik. A Köpönyeg előrejelzése szerint igazi kánikula várható kedden is, a hőmérséklet egészen 36 fokig emelkedik majd, míg az esti, éjszakai órákban is 20 fok körül alakulnak a minimumok. Esőre nem kell számítani, a szél azonban olykor megerősödhet.

Az országos előrejelzés szerint késő délutáni órákig sok napsütésre számíthatunk. Délutántól aztán magasra törnek a gomolyfelhők, és főleg a középső területeken és a Dunántúlon törnek ki zivatarok! Felhőszakadás és jégeső is lehet. 29-36 fok lesz, az Alföldön várható forróság.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.