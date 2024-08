Az elmúlt hónapokban az időjárás nem kímélte hazánkat: volt itt melegrekord, és viharokból sem volt hiány. Portálunk is több cikket közölt időjárási témában, azonban még a Haon stábja sem gondolta volna, hogy a Facebookot pörgetve milyen kinccsel találkozik. A „Hortobágy Anno” Facebook-csoportban bukkantunk először Kálmán András csordás, hobbimeteorológus és viharvadász nevére. Először arra lettünk figyelmesek, milyen szép fotókat posztol a csoportban, majd észrevettük, időjárás-jelentéseket oszt meg, amelyek észrevételünk alapján 80 százalékban be is jönnek. De ki ez a fiatalember? – tettük fel magunkban a kérdést. Később vettük a bátorságot, és felvettük Kálmán Andrással a kapcsolatot. Nagyon közvetlen, szimpatikus fiatalember, nem beszélve arról, hogy mi mindenhez is ért. Nemcsak mi voltunk szemfülesek: a Riposton már jelent meg róla egy rövid cikk, és ahogyan észrevettük, folyamatosan tartják Andrással a kapcsolatot, mégpedig azért, mert időjárás-jelentéseket kapnak tőle.

A magyar tarkák megérzik a frontokat Kálmán András szerint, így az időjárás-előrejelzésben is segíthetnek

Forrás: Kálmán András-archív

Az időjárás-előrejelzés lett a kedvenc hobbija Kálmán Andrásnak

Mint kiderült, szó szerint helyi hírességnek számít Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a debreceni születésű, 31 éves Kálmán András, aki csordásként dolgozik Kunmadarason, ám a magyar tarkák legeltetése közben egyáltalán nem unatkozik: látványos jelenségeket fotóz, mindeközben időjárás-előrejelzéseivel tájékoztatja az embereket a „Kunmadaras és környéke időjárása” Facebook-oldalon.

Jelenleg 200 darab magyar tarkával dolgozom, korábban Tilalmason és Nagyivánon is tevékenykedtem. Közel áll hozzám ez az élet, nem adnám fel semmiért sem. Imádok a természet ölelésében lenni, amikor üvölt a csend, és kellemesen fúj a szél. Reggel 6 órakor már kezdem a melót, kihajtom a magyar tarkákat a tanyától körülbelül 4-5 kilométerre, ugyanis addig el kell menni velük, hogy legyen nekik friss gyep. Dél körül visszamegyek velük, úgymond 15 óráig delelnek, isznak, majd a hűvösebb időben újra kihajtom őket a legelőre

– jegyezte meg a viharvadász.

A szakma szépsége azért tagadhatatlan

Forrás: Kálmán András-archív

Milyen idő lesz holnap?

Megtudtuk, a hobbimeteorológus már évek óta foglalkozik időjárás-előrejelzéssel. Még gyermekkorából marad ez meg neki; elmondása szerint gyerekként is imádta a viharokat, ahogy azok mindig más struktúrával jönnek fel, ezért csapott fel viharvadásznak, szereti megörökíteni a villámokat és buja felhőket. – Minden viharnak már az erőssége, valamelyik rengeteg villámot „lő ki magából az égre”, de olyan is akad, amelyik „csak” hangos. Volt szerencsém látni, és néhány jelenséget megörökíteni, mint például egy tubát vagy egy tornádót.