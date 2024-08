Ragyogóan napos, néha fátyolfelhős, száraz időnk lesz. A délkeleti szél megélénkülhet. 30-35 fokos meleg várható a Köpönyeg.hu pénteki országos időjárás-előrejelzése szerint.

Már-már tökéletes strandidőt hoz a pénteki időjárás

Forrás: Napló-archív

Debrecenben és környékén várhatóan 31 fokig melegszik majd a levegő.

A HungaroMet szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.