A többórás napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet. Eleinte inkább északkeleten, keleten, majd délutántól egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. 35-36 fok körüli forróság lesz, olvasható a Köpönyeg.hu vasárnapi országos időjárás-előrejelzésében.

Viharfelhők Zelemér fölött – zivatarokat ígér a vasárnapi időjárás-előrejelzés

Forrás: Napló-archív

Debrecenben és környékén várhatóan 36 fok lesz a maximum.

Intenzív zivatarokat is hozhat a vasárnapi időjárás

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint délelőttig elsősorban a keleti tájakon, illetve a Duna vonalának környezetében fordulhatnak elő a záporok mellett zivatarok is, majd ezt követően átmenetileg csökken a kialakulási esélyük. A délután második felétől, késő délutántól azonban dél felől ismét egyre többfelé számíthatunk rájuk. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás (>25-40 mm; lassan mozgó kifejezetten intenzív zivatarokból, illetve egymást követő gócokból néhol akár >50-60 mm is) kísérheti, de jégeső (általában 2 cm-t nem meghaladó), illetve környezetükben átmeneti viharos széllökések (~60-90 km/h) is előfordulhatnak. A déli országrészben késő délután, estefelé heves zivatart sem lehet kizárni 90-100 km/h-t meghaladó széllökésekkel.