Sok napsütésre számíthatunk, csak elvétve fordulhat elő frissítő zápor, zivatar. Marad a forróság 35 fok körüli maximumokkal, délen ismét lehet akár 40 fok – olvasható a Köpönyeg.hu szombati országos időjárás-előrejelzésében.

Szombati időjárás: várhatóan nagy lesz a hőség Debrecenben is

Debrecenben és környékén is nagyon meleg lesz, 39 fok is várható a legmelegebb órákban.

Viharos szélre és jégesőre is figyelmeztet az időjárás-előrejelzés

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint elszórtan, napközben nagyobb eséllyel az északi területeken, estétől egyre inkább a déli tájakon alakulhatnak ki zivatarok. A késő esti órákban is aktív marad a légkör. A zivatarokat viharos széllökés (~60-80 km/h, egy-egy helyen ennél nagyobb is, erre a déli tájakon nagyobb az esély), jégeső (< 2 cm) és intenzív csapadék (~10-25 mm) kísérheti, lokálisan felhőszakadás (> 25-30 mm) is lehet.