Felhős, hűvös idővel indult a hét Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint napközben igen kellemes hőmérséklet várható, 28 fokig melegedhet a levegő, kedd hajnalban 12 fok várható majd, így érdemes lesz majd szellőztetni. A nap folyamán bármikor előfordulhat eső, egy-egy zárpor, esetleg zivatar. A szél mérsékelt marad.

Az országos előrejelzés szerint a sok napsütés mellett északnyugat felől gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet. Zápor, zivatar nyugaton és északkeleten fordul elő. Az északnyugati szél megerősödik. 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.