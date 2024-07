Reggel azt mondták a meteorológusok, olyat láthatunk szerdán, amit hosszú-hosszú napok óta nem: esőt. Az esőt pedig zivatarok hozhatják el többek között Hajdú-Biharba is, és ezt van mire alapozni, hiszen elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki miattuk a vármegye területére. Növeli a zuhé esélyeit, hogy ugyanilyen figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt is. (Frissítés: az előbbit később másodfokúra emelték.) A fellegek a kora esti órákban kezdték bevenni szűkebb hazánkat, Hajdúböszörménynél például már „korgott” az ég nem sokkal 19 óra után, ahogy azt a lenti videóban is hallani. Később aztán az eső is eleredt, változó intenzitással kapta a csapadékot a város. Debrecenben villámlásra, dörgésre lehettek figyelmesek a helyiek sötétedéskor.

Nem csak a naplemente miatt sötétedett az égbolt Hajdúböszörményben. Zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Hajdú-Biharra

Forrás: Matey István

A HungaroMet csapadékradarja kora este kisebb foltokat mutatott Hajdú-Bihar környékén, nagy kérdés persze, hogy fejlődik-e majd belőlük az ország középső részén látható csúnyaság, vagy éppen az a csúnyaság toppan majd be egyszer csak a vármegyénkbe.

Ami biztos, hogy zivatarveszély miatt már az elsőfokú riasztások is kint vannak, mint ahogy felhőszakadás veszélye miatt is, néhány járást kivéve.

Ezt mutatta a HungaroMet csapadékradarja 19.20-kor

Forrás: HungaroMet

Az Alföldön még hajnalban is lehetnek zivatarok

A figyelmeztető előrejelzés szerint estig, késő estig a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok (illetve késő délutáni, kora esti órákban kis eséllyel az Alpokaljára is besodródhat egy-egy cella).

Ezekhez viharos széllökés (~60-90 km/h, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban >90 km/h), jégeső (~1-3 cm, kis eséllyel egy-egy hevesebb zivatarban ezt meghaladó átmérő), intenzív csapadék (~15-25 mm) társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás (>25-30 mm) is előfordulhat.

Az éjszaka folyamán várhatóan csökken a zivatarok számossága, de főként az Alföldön még hajnalban, reggel is előfordulhatnak (erősebb cellák esetén a fentebbi kísérőjelenségekkel). Csütörtök napközben leginkább a középső országrészben alakulhat ki, illetve a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be néhány (várhatóan nem heves) zivatar.