Kedden tetőzött ugyan a hőség, a rekordok is sorra dőlnek, ráadásul szerdán sem lélegezhetünk fel, folytatódik a kánikula. A Köpönyeg előrejelzése szerint Debrecenben a legmelegebb órákban ma is elérheti a hőmérséklet a 36 fokot. Ugyanakkor a HungaroMet elsőfokú, azaz sárga figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt Hajdú-Biharra is. Részletes előrejelzésükben azt írták, szerda estig általában sok napsütés várható - főként az ország keleti felén, kétharmadán - erőteljes gomolyfelhő-képződéssel.

Délelőtt helyenként, délután viszont egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás, erős, viharos széllökés, jégeső is kísérheti, néhol heves zivatar sem kizárt.

A Dunántúl nyugati felén nem valószínű csapadék, legfeljebb az Alpokaljára sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Az északi, északkeleti szél főként a Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 30 és 37 fok között várható, de az Alföld délkeleti felében továbbra is előfordulhatnak 40 fok körüli értékek. Késő estére 20 és 29 fok közé hűl le a levegő.

Továbbra is gondot okozhat a kánikula

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.