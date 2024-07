Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a keddi nap zivatarokat is tartogat Hajdú-Biharban. A HungaroMet délután több vármegyei járásra is sárga riasztást adott ki zivatarok és felhőszakadás miatt. Előrejelzésük szerint a zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti: rövid idő alatt >25-30 mm, az egymást követő intenzív cellákból akár >50 mm is hullhat, valamint a domborzati viszonyok függvényében (elsősorban az Északi-középhegységben) villámárvíz is létrejöhet.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást Hajdú-Bihar több járására

Forrás: HungaroMet

Hozzátették, emellett az intenzív gócokban jégeső (jellemzően <1-2 cm), környezetükben viharos (>65-80 km/h, légzuhatagokban akár >90 km/h) széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka fokozatosan lecsengenek, egyre kevesebb helyen, elsősorban a Tiszántúlon és nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar.

A radarképen is szépen kirajzolódik az érkező csapadék

Forrás: HungaroMet

Szerdán is lehetnek zivatarok

Mint írják holnap kora délelőttig néhol, nagyobb eséllyel északnyugaton, majd késő délelőttől estig elsősorban, nagyobb számban az ország keleti, északkeleti harmadán alakulhatnak ki zivatarok, melyeket főként az Északi-középhegység térségében és keleten felhőszakadás (>25-30 mm), jégeső (1-3 cm) és viharos szél (70-90 km/h) kísérhet.