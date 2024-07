Stroboszkópszerűen cikázó villámok világították meg az égboltot szerda este Hajdú-Biharban, tele van a Facebook a róluk készült képekkel, de néhányat portálunk is megörökített. Az alábbi fotókon egy-egy, Debrecen felé kisülő villámot láthatnak, míg a cikk alján lévő videóban a 4-es főútról és az M35-ös autópályáról nézhetik meg a látványos villámparádét.

Villám Debrecen fölött

Forrás: Haon

Már kora este lehetett sejteni, hogy nem biztos, hogy csendes lesz az éjszakánk, ugyanis elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt, előbbit aztán később másodfokúra emelték több hajdú-bihari járásban is. Ez azt jelenti, hogy az érintett területeken heves zivatarok kialakulására lehet számítani, és a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A helyzet komolyságát jól illusztrálja többek között az a fotó is, amelyet a Hajdúböszörményt körülvevő felhőkről készítettek sötétedés környékén.

Viharfelhők Hajdúböszörménynél

Forrás: Facebook / MetKép

A Dunától keletre még folytatódhat a villámjáték

Késő estig a Duna vonalában és attól keletre várhatóak még zivatarok, amelyekhez viharos széllökés (~60-90 km/h, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban >90 km/h), jégeső (~1-3 cm, kis eséllyel egy-egy hevesebb zivatarban ezt meghaladó átmérő), és felhőszakadás (>25-30 mm, lokálisan >30-40 mm) is előfordulhat – írja figyelmeztető előrejelzésében a HungaroMet. Az éjszaka folyamán várhatóan csökken a zivatarok számossága, de főként az Alföldön még hajnalban, reggel is előfordulhatnak (erősebb cellák esetén a fentebbi kísérőjelenségekkel). Csütörtök napközben leginkább a középső országrészben alakulhat ki, illetve a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be néhány (várhatóan nem heves) zivatar.