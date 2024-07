Szombaton és vasárnap is rekordot döntött a hőmérséklet Körösszakálon, ez a sorozat pedig hétfőn is folytatódott a HungaroMet tájékoztatása alapján. Mint írták, a településen a hét első napján 39,5 fokot mértek, amellyel megdőlt a július 15-re vonatkozó legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja. Hozzátették, ez az érték pontosan egy fokkal haladja meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot (38,5 fok), melyet 1952-ben Csongrád településen mértek. A top 10-ben más hajdú-bihari település most nem szerepelt.

Sorra dőlnek a melegrekordok, a hőség már nehezen bírható

Forrás: MW-archív

Több melegrekord is megdőlt

Megdőlt a július 15-i legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is: Siófokon 27 fokig enyhült csak a hőmérséklet. Az eddigi rekorder Pécs Erzsébet Egyetem nevű korábbi állomás volt, ahol 1931-ben 24 fokot regisztráltak. A fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is megdőlt, Budapest Lágymányoson csak 24,1 fokig hűlt éjszaka a levegő. Korábban ezen a napon a fővárosban 1949-ben Budapest Országút állomáson 23,5 fok volt a legmagasabb minimum-hőmérséklet.

A kánikula tetőzése ma várható így már csak az a kérdés, vajon megdől-e a Magyarországon valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja.