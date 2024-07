A kék túraútvonal most üres, senki nem akar 40 fokban 10-20 kilométert sétálni, az utcák is csak estefelé telnek meg. Ennek ellenére sokan betérnek a kocsmába napközben is, a kerékpárosok és a családosok is megállnak egy üdítőre. A legtöbb ember nem végez ilyenkor fizikai munkát, de a mezőgazdasági dolgozók ugyanúgy kint vannak a földeken, nekik folyamatosan viszik a védőitalt