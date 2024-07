Egyre fojtogatóbb a nyár közepi kánikula szorítása Hajdú-Biharban, Körösszakálon például 40,6 fokot mértek szombaton, amivel az országos melegrekord is nagyon simán, több mint 2 fokkal megdőlt. A helyzet várhatóan hétfőn sem lesz jobb, vármegyénkben továbbra is harmadfokú figyelmeztetés van érvényben magas középhőmérséklet miatt. Ilyenkor az ember nem sok mindent tehet: vagy ki sem dugja az orrát valamilyen légkondival/ventilátorral felszerelt helyről, vagy ha már mindenképpen elintéznivalója van odakint, igyekszik azt minél rövidebbre fogni. A pokolian forró napok kibekkeléséhez most a Haon is szeretne egy kis segítséget nyújtani. Frissítő hidegfrontot ugyan nem hozhatunk, de legalább felidézhetjük, milyen az élet 40 fokkal lejjebb, bokáig hóban. Két és fél évvel ezelőtt, 2022 január közepén például kemény téli időnk volt Debrecenben, annyi hó esett, hogy hóembert is simán lehetett építeni, és bár a Békás-tó nem fagyott be teljesen, a Nagyerdő egésze kifehéredett.

Havas fotókkal segítünk a kánikula alatt

Forrás: Czinege Melinda

Az autósok kefével takarították az autókat borító tízcentis havat, előkerültek a szánkók, de a hókotrók is tették a dolgukat. A tikkasztó kánikulában azért jólesik belehelyezkedni ezekbe a képekbe, szóval kattintsanak bátran, és ha csak virtuálisan is, de hűsöljenek egy nagyot!