Újabb forró nap elé néz Debrecen és Hajdú-Bihar, ugyanis ma tetőzhet a hőmérséklet a napok óta tartó kánikulában. A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden nem lesz ritka a 40 fok sem, így könnyen megdőlhetnek az országos rekordok is. Az időjárás ezen felül továbbra is eseménytelen lesz, csapadékra nem kell számítani. A szél is mérsékelt marad.

Az országos előrejelzés szerint a sok napsütés mellett délután magasra törnek a gomolyok, és elszórtan (de főleg a Dunától keletre) alakul ki zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul, és megerősödik. 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.