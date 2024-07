Bár túl vagyunk a hőség tetőzésén, a folytatásban is 30 fokot meghaladó hőmérséklet várható, és a trendek azt mutatják, a klímaváltozás hatására a hőhullámokra hosszú távon is számíthatunk. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar szakemberei hőkamerával végzett mérései is bizonyították a napokban, hogy a különböző borítású felszínek között óriási különbség lehet a hőmérsékletet illetően, írja a hirek.unideb.hu.

Hőkamerával mutatták meg az egyes felületek közötti különbséget a nagy hőségben

Forrás: unideb.hu

A városi klíma tekintetében a mesterséges anyagok és a növényzettel borított felületek aránya a legfőbb befolyásoló tényező, mivel más hőtani jellemzőkkel bírnak. Az épített környezetnek nagyobb a hőkapacitása és a hővezető képessége, mint a zöldfelületeknek, továbbá a növényzetnek van a legerősebb mérséklő hatása. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE TTK) Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének munkatársai hőkamerával nézték meg, hány fok van a GeoMat épület közvetlen környezetében.

A bejárat előtt lévő járda több mint 50 Celsius-fokot mutatott, ellenben az épület melletti fás területen 34,3 fokot mértek.

- A városi klíma tekintetében a természetes és mesterséges felszínek között akár 10 fokos különbség is lehet vagy akár ennél jóval több is elképzelhető, amint azt a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársai is megmutatták. Ezeknek az értékeknek nagy szórása lehet attól függően, hogy párologtató vagy nem párologtató felszínborításról van-e szó. Ahol van párologtatás, ott hűvösebb légréteg van a felszín felett. Hogy egy egyszerű példával éljek: ha kiszállunk a fürdőkádból, függetlenül attól, milyen hőmérséklet uralkodik, hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel vizes a testünk, párologtatunk – mondta el az egyetem hírportáljának a DE TTK Meteorológiai Tanszék adjunktusa.

Lázár István rámutatott: a városi klíma szempontjából minél több zöld rész van, annál elviselhetőbb a kánikula, hiszen a növények tompítják a hőség hatását.

Még napokig velünk marad a hőség

- Annak érdekében, hogy minél élhetőbb környezetet tudjunk kialakítani, az önfenntartó zöldfelületek kialakítása lehet a célravezető, annál is inkább, mert a víz fel fog értékelődni. Az őshonos és szárazságtűrő növények telepítése a leginkább ajánlott – fogalmazott a szakember.