Esős, borongós idővel kezdődött a hét utolsó napja Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnapi időjárás már nem is lesz sokkal kegyesebb, viharok, záporok, zivatarok várhatóak. A hőmérséklet egészen 27 fokig emelkedhet, a szél pedig megerősödhet.

Az országos előrejelzés szerint a hajnali-reggeli zivatarok elvonulása után többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Estétől északnyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható újabb zivatar, zápor. Felhőszakadás, jégeső is lehet.

A mai napon fronthatás nem terheli szervezetünket. A nappali felmelegedés tovább erősödik, több helyen előfordulhat zápor, zivatar. A meleg, zivataros időben fülledtté válhat a levegő. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, nyugtalanság, a légúti betegeknél nehézlégzés. Az arra érzékenyeknél álmosságérzet és nagyfokú fáradékonyság jelentkezhet. Jelentősebb egészségügyi panasz esetén (fulladás, légszomj) kérjen orvosi segítséget!

Hevesebb viharok miatt adtak ki figyelmeztetést

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyében vasárnap – olvasható a HungaroMet Zrt. MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a két vármegyében vasárnap hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt a két érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi részére zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnap éjfélig, itt elsősorban a villámlás jelent veszélyforrást, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint vasárnap délelőttig szórványosan valószínű zivatar, egyre inkább az ország keleti, északkeleti harmadában. A zivatarokat felhőszakadás és viharos, óránkénti 55-70 kilométeres szél kísérheti.

Vasárnap napközben elsősorban keleten, délutántól egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, ezekhez néhol viharos széllökés, jégeső, felhőszakadás is társulhat. Várhatóan kora estétől, estétől előbb északnyugaton, majd késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe szerveződése. Környezetükben északnyugaton, északon viharos széllökés is kialakulhat. Az ország északkeleti felében egy-egy heves zivatarra is van esély óránkénti 90-100 kilométeres széllökés, 2 centiméteresnél is nagyobb jég, és 30-40 millimétert meghaladó hirtelen lezúduló csapadék kíséretében. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszeg is kialakulhat.