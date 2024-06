Az utóbbi napokban az időjárás igen változatos volt, sokszor nem épp a legjobb értelemben. A hétvégi viharok letarolták vármegyénket, jött jég is, felhőszakadás, a tomboló szelet sem úsztuk meg, de a hétfői nap tovább emelte a tétet: tuba tűnt fel Berettyóújfalunál. Az Időkép kedden arról számolt be, hogy a térségünk fölött pörgő magassági hidegörvény a zivatarok mellett a nem mezociklonális eredetű tubák kialakulásának is kedvez, ahogyan ez már hétfőn is történt.

Tuba örvénylett Berettyóújfalunál

Forrás: Időkép / Rooster212

Mint írták, idén eddig 33 felhőtölcsért örökítettek meg a felhasználóik.

Mi az a tuba?

A tuba a Wikipédia szerint felhőtölcsér, légörvény, mely a benne zajló felhőképződés miatt lesz látható. Földetérése esetén tornádónak nevezzük, ekkor hatalmas pusztítást végezhet, életveszélyessé válhat. A tuba gomolyos szerkezetű felhőből, legtöbbször zivatarfelhőből nyúlik alá.