Hiába a napsütéses reggel, a Köpönyeg előrejelzése szerint délután - akárcsak csütörtökön - ismét egyre nagyobb területen borul be az ég Hajdú-Biharban is: eleinte még csak kisebb esőre van kilátás, később viszont zivatarok érkeznek. A hőmérsékletre azonban addig nem lehet panasz, egészen 26 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála.

Heves zivatarok is lehetnek

A HungaroMet figyelmeztető országos előrejelzése szerint délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Előterében illetve a csapadékzónába ágyazva egyre nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, környezetükben (kiemelten a Dunától keletre és az Észak-Dunántúlon) viharos széllökés (60-80+ km/h), jégeső (1-2 cm) és intenzív csapadékhullás (15-25 mm) is előfordulhat. Átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól egy hidegfronthoz kapcsolódóan újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, köztük akár heves zivatarok is, utóbbiakhoz viharos széllökés (70-90+ km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (>25-30 mm) is társulhat. Zivatarokra, intenzívebb zivatarokra - fokozatosan északkelet felé haladva - a késő esti órákban is számítani kell.

Zivatarokra péntek reggel sárga figyelmeztetést adtak ki.

A frontok nem terhelnek

A Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Az erőteljes nappali felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.