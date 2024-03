Napos, kellemes tavaszi idővel folytatódik a hosszú hétvége Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint több órára kisüt majd a nap, csak délután várható felhősebb idő, míg az éjszaka folyamán több helyen is várható némi csapadék, amely vasárnap délelőttig is kitart. A szél mérsékelt lesz. A hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul.

Az országos előrejelzés szerint az erősen felhős, vagy borult égből többfelé várható eső, zápor. Csak délutántól északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az északnyugati szél fokozatosan megerősödik. 10-17 fok valószínű.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.