Debrecenben és környékén is megnövekszik szerda délutánra a felhőzet, és néhány fokkal hűvösebb idő várható a korábbi napokhoz képest. Napközben várható napsütés, ám többnyire felhős idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-14 Celsius-fok körül alakul. Csapadék is kialakulhat, valamint a szél is megélénkülhet.