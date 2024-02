Úgy tűnik, igaza lett Döncinek, a debreceni állatkert medvéjének, aki pénteken jósolta meg, hogy hamarosan véget ér a tél, nem gondoltuk, hogy másnapra igaza is lesz. Ugyanis szombaton a Köpönyeg előrejelzése szerint enyhe idő várható Hajdú-Biharban: a délután folyamán több órára is kisüthet a nap, ezen felül a hőmérséklet is kellemes lesz, +3 és +8 fok között alakul majd. Csapadék nem várható, viszont az esti órákban pára- és ködfoltok is kialakulhatnak. A szél megélénkül.

Az országos előrejelzés szerint gyakran lesz erősen felhős az ég, a legtöbb napos időszak délnyugaton várható. Elszórtan lehet záporeső. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél. 10 fok körül alakul a hőmérséklet.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.