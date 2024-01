A délnyugaton előforduló ködfoltok feloszlása után napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A nap első felében erős lesz az északnyugati szél. Reggel -4, délután +3 fok valószínű – áll a Köpönyeg.hu keddi országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén a prognózis szerint 3 fok lesz a maximumhőmérséklet.

A szervezetünket gyenge hidegfronti hatás terheli. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.