A nap első felében sokfelé várható - akár kiadós - eső, zápor. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, és egyre többfelé süt ki a nap. A délnyugati szél többfelé lesz erős. 11-19 fok között alakul a hőmérséklet, olvasható a Köpönyeg.hu vasárnapi országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén 13 fok lesz a maximumhőmérséklet a prognózis szerint. Egész nap van esély csapadékra, napsütésre viszont nem nagyon.

Az ég is megdörrenhet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzésében arról ír, hogy ma gyors mozgású csapadéktömbök vonulnak nyugatról kelet felé az országban - az eső, zápor mellett gyakorlatilag bárhol előfordulhat dörgés, villámlás. Főleg a déli területeken intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos széllökés (~60-80 km/h, néhol >80 km/h is lehet), nagy mennyiségű csapadék (~10-20 mm), valamint jégeső (<2 cm) kísérhet. A csapadéktömbök súlypontjával együtt fokozatosan egyre keletebbre helyeződnek a zivataroknak kedvező légköri feltételek is.

Napközben a déli, délnyugati szelet főként az Alföldön kísérhetik nagy területen zivatartól függetlenül is viharos (~60-80 km/h) széllökések. Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás.