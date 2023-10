Borongós, hűvös, szeles idővel kezdődött a hét utolsó napja Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A folytatásban hasonló idő várható, több helyen az eső is elered - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. A hőmérséklet napközben is alacsony lesz, mindössze 12 fokig melegedhet a levegő, éjszaka pedig már fagypont közelében is lehet.

Az országos előrejelzés szerint erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte sokfelé, majd délután már főleg délen és keleten várható eső, zápor. Késő délutántól megkezdődik a felhőzet csökkenése. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben nem emelkedik a hőmérséklet, reggel és délután is 13-14 fok körül alakul.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet.