Borús, hűvös reggellel kezdődött a hét Debrecenben és Hajdú-Biharban, a nap további része azonban már kellemesebb lesz - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. Délelőtt és délután is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 13 fok körül alakul majd, az este és a kedd hajnal azonban +1 fokig hűlhet le a levegő. A szél mérsékelt lesz.

Az országos előrejelzés szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lesz az égen. Eső sehol sem várható. Fokozatosan mérséklődik az eleinte még élénk északnyugati szél. Reggel 4, délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.