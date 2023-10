Borongós, ám meleg idővel kezdődött a hét utolsó munkanapja Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, már a kora reggeli órákban is 16 fok körül volt a hőmérséklet. A nap további részében a felhőzet is felszakadozik, eső csak a délutáni órákban eshet - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. A napi melegrekord is megdőlhet, hiszen a nap során 26 fok is lehet, a jelenlegi rekord 26,8 fok, amelyet 2012-ben éppen Hajdú-Biharban, Körösszakálon mértek.

Az országos előrejelzés szerint gyakran lesz erősen felhős az ég, de pár órás napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő zápor. A délnyugati szél nagy területen lesz erős, nyugaton viharos. 20 és 30 fok közötti nyárias meleg várható, délen kánikula lehet!

Erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.