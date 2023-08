Dél, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és eleinte csak a Dunántúlon, délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, majd zivatarok akár felhőszakadással. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. 19 és 31 fok között változik a hőmérséklet, nyugat felé haladva lesz hűvösebb, olvasható a Köpönyeg.hu szombati országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén nagyon meleg lesz, 34 fokot is mérhetünk a déli órákban.

Jöhet az utánpótlás: zivatarra, esőre figyelmeztetnek

Átmenetileg csökken a csapadékhajlam - az éjszakai zivatarok döntő része észak felé elhagyja térségünket. Azonban a déli órákig is előfordulhat még kisebb számban zivatartevékenység, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzésében. Mint írták,

délutántól, késő délutántól a Dunától keletre egyre nagyobb területen alakulhatnak ki - délről észak, északkelet felé haladó - zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az esti órákban.

A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60-90 km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (ált. 20-50 mm) kísérheti. A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90-110 km/h) és nagyobb méretű jég (~3-5, akár >5 cm) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt >50-70 mm), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a késő délutáni óráktól. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi csapadékmennyiségnél (~60 mm) is több hullhat 24 óra alatt.

A szolgálat figyelmeztet:

a nap második felében ismét van esély a legmagasabb szintű, piros fokozatnak megfelelő zivatarok előfordulására.

Nyugat felől napközben stabilizálódni kezd a légkör, ezért a déli óráktól a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb az esély dörgésre, villámlásra, viszont azon a területen zivataroktól függetlenül, tartós esőből is összegyűlhet lokálisan 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség.

Emellett közölték, a Dél-Alföldön kevés helyen 25 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.