Párakapuval és naptejjel

A legkisebbekkel ellentétben a szökőkutakat a felnőttek inkább csak csodálják, nem hűsölésre használják. Ha valahol mégis felfrissülnének, akkor a városszerte elhelyezett párakapuk alatt sétálnak el. Így tettek azok a fiatalok is, a Napló-székház előtt nyertek új lendületet további időtöltésükhöz. Mint mondták, korábban Erasmus-programmal tanulhattak a cívisvárosban, így most, hogy ismét itt vannak Debrecenben – hőségriadó idő vagy oda – nosztalgiából végigjárják kedvenc helyszíneiket a városban.

Több édesanyával is találkoztunk az utcán, ők a pici babájukkal csak az árnyékban időztek, a tűző napot elkerülték a babakocsival. Az árnyékban a babák is jól érezték magukat, apró kezüket-lábukat pedig folyamatosan kenegették naptejjel a gondoskodó anyukák. Jól is tették, magunk is tapasztalhattuk, hogy elég néhány perc a napsugaraknak, hogy nyomot hagyjanak a bőrünkön. Talán éppen ezért döntöttek úgy a debreceni kerékpárosok is, hogy mellőzve a kétkerekűeknek kialakított aszfaltcsíkot, inkább az árnyékos járdán tekernek végig…