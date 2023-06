Kiadós eső zúdult le Debrecenre, hullámokban pedig újabb és újabb adagot kapunk. Több felvételt is kaptunk már, hogy a vármegyeszékhely különböző pontjain áll a víz.

A Nagyállomás környéke

Forrás: olvasói fotó

Óriási munkában a tűzoltók

A katasztrófavédelem valamivel 15 óra után közleményt adott ki a jelenlegi helyzetről. Hajdú-Bihar vármegyében leginkább Debrecent érte el a csapadékos időjárás. A városban több helyszínen a magasan álló víz eltávolításában kérnek segítséget a tűzoltóktól.

A Richter Gedeon utca

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A Kígyóhagyma utcában egy ipari park területén tíz-tizenkét köbméter vizet kell kiszivattyúzni a város hivatásos tűzoltóinak. A Forgács utcában egy családi ház pincéjében gyűlt össze nagy mennyiségben a csapadékvíz, már ezen a helyszínen is dolgoznak a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók. A Hátszeg utcában mintegy hatszáz négyzetméteren áll a víz egy ház kertjében és udvarán, ezen a címen a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók szivattyúznak. A Derék utcában is mindent elöntött a csapadék, és az ott parkoló járművekbe is befolyt.

Forrás: Tóth Imre

A Derék utcai beavatkozásnál Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott portálunknak:

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán,

a legfrissebb információk szerint 38 beavatkozásnál tartanak.

Favágás az Akadémia utcában

Forrás: Tóth Imre

Mint azt korábban megírtuk, a Petőfi téren egy fa is kidőlt, vélhetően a felázott talaj miatt. A 35-ös főút burkolata Józsán megsüllyedt, a Mély-völgynél vízátfolyás kavart be a közlekedésbe.

A balesetek is egymást érték pénteken, Hajdúhadháznál, Debrecen belterületén, Hajdúsámsonban és az M35-ös autópályán is történt egy.

Mi várható?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak zivatarok. A hozzájuk tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz mindkét nap. Rövid idő alatt 25-50, kisebb körzetekben akár 50 mm-t meghaladó mennyiség gyűlhet össze, utóbbira (illetve villámárvízre) ma az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld középső, nyugati részén, valamint a Dunántúl északkeleti megyéiben és a Duna mentén a legkedvezőbbek a feltételek. Szombaton a maihoz képest kevesebb helyen valószínű 50+ mm mennyiség. Átmeneti viharos széllökés, jégeső sem kizárt a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző. Éjszakára csökken a zivatarok száma, de teljesen nem szűnik meg a zivatartevékenység,

főleg keleten lehetnek továbbra is aktív zivataros gócok.

Cikkünk frissül.