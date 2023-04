Vasárnap is kitart a szeszélyes időjrás Debrecenben, mellyel az április hónap indult. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 13 Celsius-fok lehet, éjszaka pedig 0 Celsius-fokig is lecsökkenhet a hőmérséklet. Erősen felhős idő várható, csapadék is előfordulhat.