Folytatódik a kellemes, tavaszias idő Debrecenben pénteken is. Enyhén felhős, napsütéses idő várható napközben, a legmagasabb hőmérséklet 19 Celsius-fok is lehet. Éjszaka mindössze 9 Celsius-fokig hűl a levegő, azonban csapadékra is lehet számítani a hajnali órákban.