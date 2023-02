Sok napsütésre és felhőátvonulásokra számíthatunk, csapadék nélkül. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, néhol viharos. 12 és 17 fok közötti, kora tavaszias időnk lesz – tudatta a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Debrecenben tavaszias, napsütéses időre lehet számítani kedden, a legmagasabb hőmérséklet akár 14 Celsius-fok is lehet. Éjszakára hül le kicsit a levegő, 4 Celsius-fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Csapadék nem várható, azonban a szél felerősödhet.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.