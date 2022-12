Többnyire erősen felhős, párás, reggel ködös lesz az idő; de a Tiszántúlon kevés szűrt napsütés is lehet. Nyugat felől szitálás, gyenge eső is előfordul. A délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet – áll a Köpönyeg.hu országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén borult, csapadékos időre van kilátás, 7 fokos maximum-hőmérséklettel.