Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap délutántól napos, gomolyfelhős idő várható, a keleti, északkeleti, valamint időszakosan a nyugati, délnyugati megyékben valószínű több gomolyfelhő. Elszórtan, nagyobb számban az ország keleti, északkeleti harmadán fordulhat elő zápor, zivatar, de kialakulásukat másutt sem lehet teljesen kizárni. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és az északkeleti megyékben többfelé lesz erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek, emellett zivatar környezetében is előfordulhat viharos széllökés.

Vasárnap estére az ország nagyobb részén csökken a felhőzet, több helyen az ég is kiderül, de keleten maradnak felhős körzetek. Az Északi-középhegységben és az Alföldön helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás valamelyest veszít erejéből, de élénk lökések még továbbra is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Hétfő délelőtt napos, gomolyfelhős idő várható, több gomoly az északkeleti megyékben valószínű, és zápor, zivatar is elsősorban ott alakulhat ki. Kisebb eséllyel a nyugati határ közelében is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható.