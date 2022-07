Június utolsó előtti hetében szórványos záporok, zivatarok hoztak átmeneti enyhülést, de ismét csupán a keleti határszélen gyűlt össze számottevő csapadékmennyiség – derült ki a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ jelentéséből.

Mint írták, ezeken a tájakon helyenként 5 milliméternél nagyobb összegek is előfordultak, de hozzávetőleg a megyeszékhely vonalától nyugatra már szinte semmi sem jutott. A napi párolgás 5-8 milliméteres értékével összevetve sajnos a keleti vidékek csapadéka is legfeljebb csupán egyetlen napra volt elegendő, miközben a középhőmérséklet továbbra is a több fokkal a sokéves átlag felett alakult.

A megye legnagyobb részén a talajok művelt rétege teljesen kiszáradt, így onnan a párolgás újabb csapadék, illetve öntözés hiányában lehetetlen. A mélyebb rétegek nedvességtartalma is rendkívül alacsony. A folytatásban is érdemes lesz a vízmegőrző agrotechnikai elemeket alkalmazni, mivel a mostani hőhullám tetőzését követően csupán a sokéves átlag közelébe térnek majd vissza az értékek. Számottevő csapadékra továbbra is inkább lokálisan mutatkozik esély, így egyelőre kevés reményünk lehet az aszály érdemi enyhülésére, megszűnésére.

HBN