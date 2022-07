A Vekeri-tó után kiszáradt a Hármashegyi-tó is, írja az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál, amely friss, helyszíni felvételeket is közölt a jobb napokat is látott mederről.

A portál rámutat:

most fordult elő először, hogy a tó teljesen kiszáradt.

Forrás: Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál

Mint emlékeztetnek, a Hármashegyi-tavat 1980-ban ásták, a Zúgó-ér mocsaras árterét takarították ki, és 5 hektárnyi területen alakították ki az Erdőspuszták legészakibb tavát. A 80-as évektől csónakázótóként üzemelt, a 90-es években horgásztó lett belőle, és már ekkor is volt szárazabb időszaka, de akkor még maradt benne némi víz és halállomány.

A portál cikke szerint viszonylagos kis területének köszönhetően a tavaszok idején, a vízgyűjtő területének hála majdnem minden évben teljesen feltöltődik, ez az év viszont kivétel volt a csapadékszegény időjárás miatt.

A helyszínről már a halőri lakókocsit is bevontatták.