A mai nap során veszélyes időjárási jelenség nem várható. Holnap a kora délutáni óráktól egy hidegfronthoz köthetően főként a Dunától keletre várhatóak nagyobb számban, akár több hullámban is zivatarok, melyek a Kisalföld északnyugati csücskében és a Dunántúl déli felében is megjelenhetnek, olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzésében. A zivatarokhoz elsődlegesen viharos kifutószél (60-90 km/h, egyes gócokban néhol akár 90 km/h feletti lökésekkel), emellett lokálisan nagy csapadék (20-25 mm), illetve jégeső (1-2 cm) társulhat. Hozzáteszik: hevesebb zivatarokat támogató forgatókönyv körvonalazódása esetén akár narancs figyelmeztetés/riasztás is kikerülhet a holnapi nap során.

Hajdú-Bihar megyére vasárnapra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok miatt.