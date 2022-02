Váratlanul érkezett sokak számára a kedd éjszakai égi áldás Debrecenben is, ám másoknak legalább akkora örömöt is szerzett, és élvezhették ezáltal a havas táj szépségét, hódolhattak a téli sportok iránti szenvedélyüknek. Ekképpen tett szerdán a felvételünkön szereplő Horváthné Enikő, valamint Horváth Zsombi és Mika Sára is, akik egy jó szánkózásra is fordítottak időt.